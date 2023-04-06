انت الان تتابع خبر لافروف في تركيا لبحث اتفاقية تصدير الحبوب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفاد مسؤول تركي، ان "وزير الخارجية الروسي وصل الى تركيا لإجراء محادثات حول عدة قضايا من بينها مستقبل اتفاقية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود".

واضاف: "من المقرر أن يجتمع لافروف غدا الجمعة مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو والرئيس رجب طيب اردوغان في العاصمة أنقرة".

