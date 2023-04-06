انت الان تتابع خبر بينهم ناقل الارزاق.. الاطاحة بثلاثة ارهابيين في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعملية نوعية وجهد استخباري مميز لشعبة الفرقة الرابعة عشر التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع القوات الأمنية تم نصب كمين محكم في ناحية الزاب وعلى أثره ألقي القبض على( 3 ) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الحويجة في محافظة كركوك والذين كانوا يعملون في العصابات الإرهابية بصفات مختلفة، الأول ممول وناقل للأرزاق والمواد الصحية والتجهيزات وغيرها والثاني كان يعقد لقاءات واجتماعات والثالث ساعد عناصر داعش في سرقة دوائر الدولة وتخريبها قبل ايام التحرير".



واضافت انه "تم تسليمهم إلى جهة الطلب ميدانياً وأصوليا"ً.