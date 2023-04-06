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الدوري الايطالي.. ايقاف وغرامات بحق لاعبي يوفنتوس والانتر جراء الاشتباك

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452476-638163980446514233.png

2023-04-06 | 19:12

الدوري الايطالي.. ايقاف وغرامات بحق لاعبي يوفنتوس والانتر جراء الاشتباك

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قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس 3 مباريات، وسمير هاندانوفيتش حراس إنتر ميلان مباراة واحدة بعد اشباك اللاعبين في مباراة الفريقين بذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.
وتقرر إيقاف كوادرادو 3 مباريات وغرامة مالية 10.000 يورو، ما يعني غيابه أمام لاتسيو وساسولو ونابولي في .

كما تم فرض غرامة 10.000 يورو على سمير هاندانوفيتش.

وسيغيب المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان عن المباراة القادمة لفريقه لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، لسوء السلوك تجاه المنافس والسلوك غير التنظيمي على أرض الملعب".


وأخيرا تقرر بإغلاق الجزء الجنوبي من مدرج يوفنتوس، مباراة واحدة، بعد الهتافات العنصرية ضد لوكاكو.

وتعادل يوفنتوس وإنتر ميلان على ملعب الأول في ذهاب نصف نهائي كاس إيطاليا على أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 26 أبريل.

والمتأهل من مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان سيلعب في النهائي مع الفائز من مواجهة كريمونيزي وفيورنتينا، وقد فاز فيورنتينا خارج ملعبه 2/0 في الذهاب.

ونال إنتر ميلان لقب كأس إيطاليا الموسم الماضي، علما أن يوفنتوس البطل التاريخي للمسابقة برصيد 14 لقبا، مقابل 9 لروما، و8 لإنتر ميلان، و7 للاتسيو، و6 لكل من نابولي وفيورنتينا، و5 لكل من ميلان وتورينو.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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