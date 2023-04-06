انت الان تتابع خبر اسرائيل تحمل حماس مسؤولية الصواريخ اللبنانية.. ما شأن ايران؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر تويتر إن حركة حماس أطلقت الليلة الماضية صواريخ "أرض جو"، مشدداً على أنه لن يتم التسامح مع الحركة.

وكتب عبر حسابه في تويتر: "حماس طلقت الليلة الماضية صواريخ أرض-جو أسفرت عن نفعيل انذارات في منطقة غلاف غزة".



وأضاف: "نحملها المسؤولية عن تلك الاحداث ولا نتسامح مع هذه الأعمال بعض النظر عن عدم اطلاق تلك القذائف نحو الأراضي الإسرائيلية".

وتابع في تلميح لدور إيراني في الأحداث: "نحن نفحص أيضًا امكانية تورط إيران في اطلاق القذائف الصاروخية من لبنان".

وأشار أدرعي إلى أنه "لا توجد حاليا تعليمات استثنائية للجبهة الداخلية لا في الشمال ولا في الجنوب".

وألقى المتحدث باسم جيش الاحتلال كذلك باللائمة على الحكومة اللبنانية قائلاً: "الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية عندما اطلق من داخل أراضيها قذائف صاروخية نحو إسرائيل. اطلاق تلك القذائف يعتبر حدثًا خطيرًا".

وكان مسؤولون قد قالوا إن صواريخ أُطلقت من لبنان على إسرائيل وإن الأخيرة ردت بإطلاق نيران المدفعية عبر الحدود، وسط تصاعد التوتر بعد اقتحام قوات من الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 35 صاروخا أُطلقت من لبنان، اعترضت الدفاعات الجوية نصفها، فيما سقطت 5 بمناطق إسرائيلية.

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن شخصا تعرض لإصابات طفيفة جراء شظايا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها لكن 3 مصادر أمنية قالت إنه يعتقد بأن فصائل فلسطينية في لبنان، وليست جماعة حزب الله اللبنانية، هي المسؤولة عن إطلاق الصواريخ.

وسبق أن خاضت إسرائيل حربا مع حزب الله استمرت شهرا في عام 2006.