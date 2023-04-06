انت الان تتابع خبر الصدر يدعو لإغلاق السفارات الاسرائيلية في الدول العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365: "بعد ما شهدته بعض المدن الإسرائيلية من مظاهرات ضد ساستها وسياساتهم، سارع كبير الشر (نتن ياهو) إلى اللعب على الوتر الحساس كما يعبّرون.. فأثار العنف في القدس الشريف والأقصى ليتخلص من مناوئيه ومعارضيه".واضاف: "مع ذلك، فإن سلسلة الإعتداءات الإرهابية الإسرائيلية ضدّ المقدسات الدينية في فلسطين الجهاد والإباء.. لا بدّ من وضع حدّ لها".

وتابع الصدر: "لذا أقول: إن أول الحلول هو قيام الدول العربية والإسلامية بالإسراع بغلق السفارات الإسرائيلية في الدول التي فيها سفارة الشرّ. فإن لم ينفع.. فلا بدّ من موقف جادٍ آخر".