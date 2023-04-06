انت الان تتابع خبر اجنبيات الجنسية.. كمين محكم يطيح بثلاث متهمات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة من فوج طوارئ بغداد الرصافة الرابع تمكنت من إلقاء القبض على (3) متهمات من (الجنسية الاجنبية) مطلوبات وفق المادة (41) من قانون العقوبات العراقي وهاربات من محافظتي (دهوك - وأربيل)".

واشارت الى ان "عملية القبض جاءت خلال تنفيذ واجب مشترك ونصب كمين محكم وفق معلومات استخباراتية أدت الى القبض عليهن ضمن منطقة شارع فلسطين، ليتم تسليمهن الى جهة الطلب أصولياً".

