ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويصل لنهائي كأس الملك

وسجل بنزيما ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (50، 58، 81)، وسجل فينيسيوس في الدقيقة (45+1).

وحسم الميرنجي عبوره للنهائي لمواجهة أوساسونا، بمجموع المباراتين (4-1)، حيث أن لقاء الذهاب الذي أقيم في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو" انتهى بفوز برشلونة بهدف دون رد.