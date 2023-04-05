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ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويصل لنهائي كأس الملك

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452415-638163247491250281.jpeg

2023-04-05 | 22:50

ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويصل لنهائي كأس الملك

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قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد، لانتصار عريض بنتيجة (4-0) خلال مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، مساء الأربعاء، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو".
وسجل بنزيما ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (50، 58، 81)، وسجل فينيسيوس في الدقيقة (45+1).

وحسم الميرنجي عبوره للنهائي لمواجهة أوساسونا، بمجموع المباراتين (4-1)، حيث أن لقاء الذهاب الذي أقيم في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو" انتهى بفوز برشلونة بهدف دون رد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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