انت الان تتابع خبر ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويصل لنهائي كأس الملك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452415-638163247491250281.jpegAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-05 | 22:50
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قاد الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد، لانتصار عريض بنتيجة (4-0) خلال مواجهة الغريم التقليدي برشلونة، مساء الأربعاء، بإياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، في معقل البلوجرانا "سبوتيفاي كامب نو".
وسجل بنزيما ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (50، 58، 81)، وسجل فينيسيوس في الدقيقة (45+1).
وحسم الميرنجي عبوره للنهائي لمواجهة أوساسونا، بمجموع المباراتين (4-1)، حيث أن لقاء الذهاب الذي أقيم في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو" انتهى بفوز برشلونة بهدف دون رد.
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