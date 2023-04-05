البرلمان يعقد جلسته برئاسة المندلاوي

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بغداد - ياسين صفوان - عقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته برئاسة نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي.