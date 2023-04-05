اخبار العالم / اخبار العراق

البرلمان يعقد جلسته برئاسة المندلاوي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر البرلمان يعقد جلسته برئاسة المندلاوي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسته برئاسة نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي.

وقال المجلس في بيان، إن "النائب الاول لرئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـسـن الـمـنـدلاوي يـفـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (١٨) بحضور 235 نائباً".

 

وأضاف المجلس أن "يوسف الگلابي يؤدي اليمين الدستوري بديلاً عن النائب سعدية عبد الله عوفي".

 

وخصص النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي جلسة اليوم للقراءة الاولى لقانون الموازنة العامة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا