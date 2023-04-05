انت الان تتابع خبر الكاف: ندعم ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفي 14 اذار الماضي أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترشح بلاده رسمياً بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم بطولة كأس العالم 2030.

وصادق المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، برئاسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، بالإجماع على دعم ترشيح المملكة المغربية لاستضافة كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.



وأكد أعضاء المكتب التنفيذي للكاف دعمهم الكامل لترشيح المغرب لتنظيم مونديال 20230، باعتباره ترشيحا أفريقيا.

وجاء إعلان المغرب عن تقديم الملف المشترك أثناء تكريم الملك محمد السادس وحصوله على جائزة الإنجاز المميز لعام 2022 والمقدمة من قبل باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) برواندا.

وأناب الملك محمد السادس عنه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة لتسلم الجائزة آنذاك.

وأعلن بنموسى في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الملك المغربي عقب تسلم الجائزة نية بلاده تقديم العرض، قائلا: "هذا العرض المشترك سيحمل عنوانا للربط بين أفريقيا وأوروبا ودول البحر المتوسط".

وأضاف وزير الرياضة المغربي في كيغالي حيث يستضيف الاتحاد الدولي لكرة (الفيفا) مؤتمره السنوي 73: "الترشيح سيجسد أيضا أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك.. وسيعد شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات".