انت الان تتابع خبر المندلاوي والسوداني يؤكدان أهمية الإسراع بتشريع قانون الموازنة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " المندلاوي التقى، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
وأضاف، أن "اللقاء بحث جُملة من الملفات المتعلقة بالتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأهمية الإسراع بتشريع قانون الموازنة".
وبحسب البيان، لفت المندلاوي إلى "وجود تعاون وتنسيق عالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للإسراع بإقرار القوانين وبخاصة تلك المتعلقة بخدمات المواطنين ".