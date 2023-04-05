انت الان تتابع خبر المندلاوي والسوداني يؤكدان أهمية الإسراع بتشريع قانون الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول في بيان ورد لـ الخليج 365، أن " المندلاوي التقى، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف، أن "اللقاء بحث جُملة من الملفات المتعلقة بالتطورات السياسية والاقتصادية والأمنية، وأهمية الإسراع بتشريع قانون الموازنة".