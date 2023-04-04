انت الان تتابع خبر الكشف عن اسباب تعثر مفاوضات باريس لتجديد عقد ميسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-452241-638162145548923843.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-04 | 16:13
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كشفت صحيفة "ليكيب"، اليوم الثلاثاء، أن إدارة باريس طالبت ميسي بخفض راتبه إلى ربع ما يتقاضاه في عقده الحالي، وهي نقطة معقدة بين الطرفين.
وتقف عوامل عديدة وراء تعثر مفاوضات باريس سان جيرمان، لتجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأضافت أن "ميسي والمقربين منه ليسوا على استعداد لتقديم تنازلات لتجديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".
وأشارت إلى أن "ميسي لم يتلق عروضا أخرى، وينتظر خطة النادي بشأن المدير الفني الجديد في الموسم المقبل، وكذلك ملف الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية".
وأضافت أن "ميسي والمقربين منه ليسوا على استعداد لتقديم تنازلات لتجديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".
وأشارت إلى أن "ميسي لم يتلق عروضا أخرى، وينتظر خطة النادي بشأن المدير الفني الجديد في الموسم المقبل، وكذلك ملف الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية".
وذكرت أن "الإدارة الباريسية لم تقدم ضمانات إلى ميسي بشأن ملامح المشروع الرياضي الجديد للفريق".
ولم تنس الصحيفة، الإشارة إلى عامل رابع يمنع الإدارة الباريسية من فعل كل شيء للإبقاء على ميسي، وهو توتر العلاقة بين النجم الأرجنتيني وجماهير الفريق.
وختمت تقريرها بأنه "حال استمرار ميسي مع باريس، سيكون وفقا لشروط النادي فقط، ولا يبدو حتى الآن وجود طرف يريد اتخاذ خطوة إيجابية نحو الآخر".
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