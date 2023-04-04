الكشف عن اسباب تعثر مفاوضات باريس لتجديد عقد ميسي

وتقف عوامل عديدة وراء تعثر مفاوضات باريس سان جيرمان، لتجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأضافت أن "ميسي والمقربين منه ليسوا على استعداد لتقديم تنازلات لتجديد التعاقد الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".



وأشارت إلى أن "ميسي لم يتلق عروضا أخرى، وينتظر خطة النادي بشأن المدير الفني الجديد في الموسم المقبل، وكذلك ملف الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية".

وذكرت أن "الإدارة الباريسية لم تقدم ضمانات إلى ميسي بشأن ملامح المشروع الرياضي الجديد للفريق".

ولم تنس الصحيفة، الإشارة إلى عامل رابع يمنع الإدارة الباريسية من فعل كل شيء للإبقاء على ميسي، وهو توتر العلاقة بين النجم الأرجنتيني وجماهير الفريق.

وختمت تقريرها بأنه "حال استمرار ميسي مع باريس، سيكون وفقا لشروط النادي فقط، ولا يبدو حتى الآن وجود طرف يريد اتخاذ خطوة إيجابية نحو الآخر".