انت الان تتابع خبر قبيل الكلاسيكو.. تصريحات نارية لمدربي برشلونة ومدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستضيف برشلونة غريمه الأزلي ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، غداً الأربعاء، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وكان برشلونة قد حقق الانتصار في لقاء الذهاب بهدف دون رد، في ملعب سانتياغو برنابيو.



وقال تشافي في مؤتمر صحفي قبيل المباراة: "ريال مدريد هو بطل الدوري ودوري أبطال أوروبا، ولكن هدفنا كما هو الحال في كأس السوبر والدوري، هو الفوز".

وأضاف: "سنحاول السيطرة على المباراة، ولكن لن يكون الأمر سهلا".

ويغيب عن مباراة كلاسيكو الأرض كل من فرينكي دي يونغ وبيدرو غونزاليس 'بيدري' وعثمان ديمبيلي وأندرياس كريستنسن؛ للإصابة.

ولم تظهر أي من أسماء هؤلاء في القائمة التي أعلن عنها المدرب تشافي هيرنانديز، اليوم الثلاثاء، واستعان في المقابل بلاعبين من الرديف.

وعن هذه الغيابات قال تشافي: "لن يتغير شيء، والفكرة هي نفسها، وهي الاستحواذ على الكرة. لا يوجد تغيير في الخطة.. التعادل يؤهلنا للعب في النهائي".

وحول أفضلية فريقه بعد الفوز في مباراة الذهاب قال: "لا نتفوق عليهم على الإطلاق، يمكن لريال مدريد أن يفوز بسهولة على أي فريق.. إنهم معتادون على التعافي ولديهم خبرة في ذلك وسنتنافس ضدهم".

من جانبه، أعرب كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد عن ثقته الكبيرة في لاعبيه قبيل المواجهة الحاسمة أمام برشلونة.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "نحن بخير وفي حالة جيدة ومتحمسون للغاية ولدينا الثقة".

وأضاف: "مباراة الكلاسيكو دائمًا أهم مباراة بالنسبة لنا في الموسم؛ لأن المنافسة قوية مع برشلونة، أعتقد أنه حان الوقت للفوز بها، من أجل التأهل للنهائي".

واختتم: "نعتبر بطولة كأس ملك إسبانيا مهمة جدًا ويجب علينا القتال للفوز بها".