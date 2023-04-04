انت الان تتابع خبر رشيد وبارزاني يؤكدان أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "استقبل، اليوم الثلاثاء 4 نيسان 2023 في قصر بغداد، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له".

وأشاد رشيد بالاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، كما ثمن جهود فريقي التفاوض في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وبما يعزز العلاقات لخدمة المصالح الوطنية"، بحسب البيان.



وأضاف انه "خلال اللقاء تم التأكيد على أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة لما له من تماس بحياة المواطنين وبما يسهم في تأهيل البنى التحتية وتقديم الخدمات الضرورية وبناء المشاريع الاستراتيجية".

وتابع، "جرى، خلال اللقاء، التباحث في القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، كما تم التأكيد على ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وبما يلبي احتياجات المواطنين".

