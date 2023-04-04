السوداني يستقبل بارزاني والوفد المرافق له

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان مقتضب ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني والوفد المرافق له".

يشار الى أن الاجتماع سيشهد التباحث بشأن حل المشاكل بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ولاسيّما مناقشة المراحل النهائية للاتفاق الخاص بالملف النفطي واستئناف صادرات نفط إقليم كردستان، بحسب بيان صادر عن حكومة الإقليم.

