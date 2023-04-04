انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية يؤكد لوزير الزراعة ضرورة تشجيع الفرص الاستثمارية للقطاع الزراعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل في قصر بغداد، وزير الزراعة عباس العلياوي، وجرى خلال اللقاء بحث التحديات التي تواجه العراق في قضية شحة المياه وما لها من تأثيرات مباشرة على القطاع الزراعي، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى أهمية العمل على تأمين الحصص المائية العادلة من دول المنبع".وأكد رشيد، "أهمية القطاع الزراعي باعتباره أحد الموارد الأساسية للاقتصاد الوطني وتوفير الأمن الغذائي".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "ضرورة تشجيع الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي لتحقيق التنمية المستدامة، واستخدام التقنيات المتطورة وطرق الري الحديثة للنهوض بالواقع الزراعي ولمواجهة التأثيرات البيئية المتمثلة بالجفاف والتصحر والتغير المناخي الذي بات أزمة عالمية".

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى "مشاركة العراق في مؤتمر المياه الذي نظمته الأمم المتحدة في نيويورك مؤخراً، والمخرجات التي دعا إليها في معالجة أزمة المياه العالمية، وتأكيد رؤساء وزعماء الدول المشاركة على دعم جهود العراق في هذا المجال".

من جانبه أعرب وزير الزراعة عن "شكره وتقديره لرئيس الجهورية على توجيهاته القيمة"، موضحاً "خطة الوزارة للموسم الزراعي الحالي، وسعيها لمواجهة العقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي".

