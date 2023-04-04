انت الان تتابع خبر "100 عام".. فيلم لم تراه الا بعد 92 سنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فبعد مرور 92 عامًا من الآن، سيعرض الفيلم الفرنسي الذي يحمل اسم "100 عام"، حيث ذاع صيته قبل عرضه بأقل من قرن من الزمان، وأثار جدلا واسعًا، حينما أعلن موعد عرضه.

روبرت رودريجيز، مخرج الفيلم، قرر أن يعرض فيلمه لأول مرة يوم 18 من تشرين الثاني عام 2115، حيث تم الاحتفاظ به في كبسولة زمنية ضمن زجاجة مضادة للرصاص محفوظة في خزنة رفيعة التقنية في المقر الرئيسي لشركة ريمي مارتن الفرنسية لصناعة الكحوليات بمدينة كونياك، كما أن الزجاجة ستنفتح أوتوماتيكيًا في موعد انطلاق الفيلم.



وتدور قصة الفيلم الغريب حول 3 سيناريوهات محتملة لنهاية العالم، بحسب ما أكده الممثل الأمريكي المعروف جون مالكوفيتش، كاتب الفيلم ويقوم بدور البطولة فيه، ولم يتم الكشف عن أي من هذه السيناريوهات، ولم توضح أي من الإعلانات ذلك.

فهناك 1000 شخص تلقوا دعوات لحضور العرض الأول في تشرين الثاني من عام 2115، والتي يمكنهم نقلها إلى ذريتهم وأحفادهم، لكن لم يتم الكشف عن أسمائهم.

رودريجيز أكد أن الفيلم يحتوي على الكثير من الأمور العاطفية، وتم إصدار 3 إعلانات تشويقية، لكنها لم تكشف عما بداخل الفيلم المثير، لدرجة أن العديد من المتابعين الحاليين أصبح يثيرهم الفضول بشكل كبير لمعرفة قصة الفيلم.