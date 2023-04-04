انت الان تتابع خبر أسعار الغاز بأوروبا تسجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك على خلفية انخفاض درجة الحرارة في المنطقة، وانخفاض توليد طاقة الرياح وزيادة أسعار النفط.

وقبلت شركة GTS Operator of Ukraine طلبا للعبور، اليوم الثلاثاء، بحجم 41.7 مليون متر مكعب، وفقا لما صرحت به الشركة الأوكرانية، وكان المقرر ليوم الاثنين 39.5 مليون متر مكعب فقط، ويتم الإعلان عن السعات فقط عند إحدى نقطتي دخول GTS إلى البلاد عند محطة قياس الغاز "سوجدا". ولم يتم قبول طلب العبور عبر مدخل "سوخرانوفكا".



وفي تصريح للصحفيين، قال الممثل الرسمي للاحتكار سيرغي كوبريانوف إن شركة "غازبروم" تزود الغاز الروسي للعبور عبر الأراضي الأوكرانية بالمقدار الذي أكده الجانب الأوكراني وهو 41 مليون متر مكعب عبر "سوجدا" في 4 أبريل، فيما تم رفض طلب الحصول على العبور عبر "سوخرانوفكا".

وأعلنت شركة GTS Operator of Ukraine وجود قوة قاهرة لقبول الغاز للعبور عبر "سوخرانوفكا"، حيث يُزعم أنها لا تستطيع ممارسة السيطرة التشغيلية والتكنولوجية على محطة ضاغط "نوفوبسكوف"، والطريق عبر "سوخرانوفكا" يضمن عبور أكثر من 30 مليون متر مكعب يوميا. وترى الشركة الروسية أنه لا توجد أسباب للقوة القاهرة، مثلما لا توجد عقبات أمام استمرار العمل بالطريقة السابقة.

واصل السعر الفوري، ارتفاعه، مضيفا 9% أخرى، حيث تم إغلاق عقد التسليم قبل يوم في مركز TTF في هولندا عند 588 دولار لكل ألف متر مكعب، وهي أعلى قيمة في 22 يوما.

وقد اتسعت الفجوة بين أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا مقارنة بأوروبا، حيث يتم تداول العقود الآجلة لشهر مايو على مقياس JKM Platts (Japan Korea Marker، والذي يعكس القيمة السوقية الفورية للبضائع المشحونة إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وتايوان) بسعر 455 دولارا أمريكيا، والعقود الآجلة للغاز الطبيعي المسال الموردة إلى شمال غرب أوروبا (LNG North West Europe Marker) بسعر 437 دولارا.

كذلك فقد وفرت توربينات الرياح في أوروبا توليد الكهرباء في أوروبا الأسبوع الماضي بنسبة 22% من احتياجات المنطقة، فيما انخفضت حصتها يوم الاثنين إلى أقل من 16% وفقا لجمعية WindEurope.

يبلغ المستوى الحالي لاحتياطيات الغاز في أوروبا 55.7% وهو أعلى بنسبة 21 نقطة مئوية من المتوسط في نفس التواريخ على مدى السنوات الخمس الماضية وفقا لمؤسسة Gas Infrastructure Europe (GIE).

وخلال يوم الغاز 2 أبريل (يوم العطلة)، زادت الاحتياطيات بنسبة 0.06%. وتعمل محطات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية بمتوسط قدره 58% في مارس بسبب الإضرابات في المحطات الفرنسية، حيث بلغت نسبة التحميل في أول أيام شهر أبريل 54%.

واحتلت حالة احتياطيات الغاز في مرافق التخزين بالولايات المتحدة الأمريكية أهمية متزايدة بالنسبة للسوق العالمية حيث تعمل الدولة على زيادة صادراتها بنشاط. وخلال أسبوع التقرير انخفضت الاحتياطيات بمقدار 1.3 مليار متر مكعب، وذلك يبلغ ثلاثة أضعاف أكثر من المعتاد في هذا الوقت.

يبلغ المستوى الحالي للمخزون الاحتياطي 38%، وهو أعلى بنسبة 21 نقطة مئوية المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، وفقا لإدارة معلومات الطاقة EIA التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية.

كذلك استأنف أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة الأمريكية Freeport LNG تشغيل جميع خطوط التسييل الثلاثة، وهو ما يقلل من فائض الغاز في السوق الأمريكية ويزيد العرض في العالم.

