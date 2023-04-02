مكتب السوداني يعلن اكتمال المرحلة الثانية من إعمار "مستشفى الكاظمين"

وقال المكتب في بيان، إنه "تنفيذاً للبرنامج الحكوميّ وضمن حملة تأهيل المستشفيات التي وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني باستمرارها لتشمل (٢٤) مُستشفى، تم إكمال المرحلة الثانية من إعمار مستشفى مدينة الإمامين الكاظمين (ع) الطبية".

وأضاف البيان أن "المرحلة تضمنت فتح (4) صالات حديثة للعمليات، وتأهيل صالات العمليات بواقع (10) في العمليات التوسعية، بالإضافة إلى (5) في البناية اليابانية، وتأهيل (8) ردهات بصورةٍ كاملة، وتأهيل (48) غرفة تضمُّ غرفاً تحوي (4 - 6) سرير وبمجموعِ (254) سريراً، ونصب كاميرات المراقبة ومنظومة انذار مبكر"، مشيراً الى أن المرحلة تضمنت أيضاً "تأهيل منظومة التبريد المركزي وتأهيل المصاعد، وتأهيل خطوط المجاري".

وكانت المرحلة الأُولى قد تضمَّنت إعمار المجمّع الأول للبناية اليابانية بالكامل والمكوّنة من (٦) طوابق بواقع (٢٢) ردهة تحتوي على (٥٥٠) سرير مع ملحقاتها، وشملت الصحيات والكهرباء والأرضيات والسقوف الثانوية وخدمات فندقية، بحسب البيان.