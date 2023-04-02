انت الان تتابع خبر بعد وصول الموازنة الى اللجنة المالية.. الاستثمار النيابية: سنصوت عليها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الخفاجي في بيان ورد للسومرية نيوز، "مع وصول قانون الموازنة العامة لسنوات (٢٠٣٣ - ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥)، نعلن دعمنا الكامل لتمرير هذه الموازنة التي اعتبرها افضل الموازنات على الاطلاق من حيث توافقها مع المنهاج الحكومي وتلبية احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية والاستثمار والبناء الى الامام.واضاف، "من اجل مصلحة شعبنا وبلدنا سنصوت لصالح تمرير الموازنة الثلاثية".

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، تسلمها قانون الموازنة صباح اليوم.

وذكرت الدائرة الاعلامية بمجلس النواب، في بيان مقتضب أن "رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني أعلن تسلمه قانون الموازنة العامة الاتحادية صباح اليوم".

وأحال النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الاحد، مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية، فيما وجه الإسراع بدراستها ومناقشتها لإدراجها بجدول الأعمال في أقرب جلسة.

