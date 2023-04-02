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ضبط مليوني لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب واعتقال 58 متهماً بمناطق متفرقة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن جهود مفارزها "اثمرت عن ضبط اكثر من مليوني لتر من المشتقات النفطية نتيجة القبض على ٥٨ متهم مع العجلات التي يستقلونها وكشف ١٥ موقع يستخدم لتدوير المشتقات يحتوي على خزانات متعددة الانواع والاحجام".

وأضاف البيان، أن "العمليات نفذت بمحافظات مختلفة من البلاد"، مشيرا الى "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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