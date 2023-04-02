انت الان تتابع خبر قمة "محتملة" بين السيسي والأسد.. صحيفة امريكية تكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يأتي ذلك بعد أن التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره في النظام السوري فيصل المقداد، في القاهرة، حيث بحثا "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول.

حسب ما نقلت "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة (لم تسمها)، فإن مصر وسوريا تجريان محادثات متقدمة لاستعادة العلاقات الدبلوماسية، بعد مرور أكثر من عقد على انهيارها.



فيما تأتي المحادثات في ظل مساعٍ عربية لإعادة العلاقات مع النظام السوري، في تطورات سريعة تعيد تشكيل الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، وفق الصحيفة الأمريكية.

كما ذكرت المصادر المطلعة أن السيسي والأسد قد يلتقيان بعد شهر رمضان المبارك، نهاية أبريل/نيسان الجاري. ولفتوا إلى أن موعد ومكان القمة المحتملة لم يتم تحديدهما بعد، ولم تعقّب القاهرة أو دمشق على الفور على ما أوردته الصحيفة الأمريكية.

بينما أفادت وكالة أنباء النظام السوري، السبت، بأن المقداد "وصل إلى القاهرة تلبيةً لدعوة من وزير الخارجية المصري سامح شكري، لإجراء مباحثات تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة والعالم".

تعد هذه الزيارة هي الأول على المستوى الوزاري لوزير خارجية النظام السوري لمصر، منذ تجميد الجامعة العربية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، عضوية سوريا على خلفية "قمع" النظام احتجاجات شعبية مطالبة بالتغيير.

بينما تأتي الزيارة بعد نحو شهر من زيارة قام بها وزير خارجية مصر، في 27 فبراير/شباط الماضي، لسوريا وتركيا، تضامناً معهما على خلفية الزلزال المدمر الذي ضربهما في 6 من الشهر ذاته، وذلك لأول مرة منذ 2011.

كما تأتي زيارة المقداد للقاهرة وسط أحاديث عربية رسمية لعودة سوريا عربياً، وقبيل نحو شهر من انعقاد القمة العربية في الرياض.