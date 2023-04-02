انت الان تتابع خبر إيقاف 22 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري في 8 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن مفارزها "تمكنت في غضون أسبوع (٢٢) من إيقاف حالة ابتزاز الكتروني وعنف اسري في ثمان محافظات، وأعادت فتاتين هاربتين بفعل التعنيف الى ذويهما".

وأوضح البيان، أن "مفارز الشرطة المجتمعية في محافظات بغداد والأنبار والبصرة وكركوك وديالى والمثنى وصلاح الدين وذي قار، من إحباط (١٤) حالة ابتزاز الكتروني لفتيات ونساء، وأوقفت (٨) حالات عنف أسري ضد فتيات ونساء".



وأشار الى "اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، بعد تأمينها لحسابات الضحايا وحذف محتويات الابتزاز وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لضحايا التعنيف والهروب، متعهدة بتنظيم زيارات دورية للضحايا للوقوف على أوضاعهن وتقديم الدعم اللازم لهن".