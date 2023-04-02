انت الان تتابع خبر ياسمين صبري: أنا خليفة الله والكون مسخر لخدمتي وسأرتدي الحجاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتحدثت صبري، 35 عامًا، في تصريحات تلفزيونية: "أنا خليفة الله وبصنع قدري والكون كله مسخر لخدمتي، وأقدر أتحكم به حتى الجماد فيه، وأنا امرأة مؤمنة وأربط أي شيء أعمله بالدين الإسلامي".

وتابعت: "بحرص إني أسمع نفسي كلمات الرحمة عشان أكون متصالحة مع نفسي والآخرين، ودايما في المواقف الصعبة بلجأ إلى الله وبرجع له ومش بقاوم دموعي لأن الدموع مهمة لأي إنسان سواء كان رجل أو امرأة والبكاء مفيد إنما الكبت بيضر صاحبه".



واستذكرت الفنانة المصرية طفولتها، قائلة: "جدتي ربتني بأفضل طريقة وأسلوبها خلاني امرأة منضبطة لا ترتكب الأخطاء، بعد ما كنت مراهقة وحتى في التمرين مدربي كان بيقول لي: الشخص الذي يسعى إلى النجاح والاختلاف لا بد أن يدفع الضريبة، وأنا شايفة إن الجيل الجديد ينقصه الانضباط وأعتقد إن السوشال ميديا أثرت بشكل سلبي على الجيل دا".

ولفتت ياسمين: "أنا أؤمن بكرم الله، ومن صغري كنت أتمتع باستحقاق عالي وبجذب الأشياء اللي بحلم بها، وأؤمن بأن الشخص لازم يعرف عيوبه ونواقصه عشان يصححها، وبقيت دلوقتي حريصة على نفسي وبخاف على حياتي جدًا".

وفيما يتعلق بالهجوم الذي تتعرضه له، فقد أكدت: "لا أهتم بالتعليقات السلبية وكل شخص معرض للنقد ولو شخص بيفرض الانتقاد يبقى هيفضل في البيت، والنجاح له ضريبة".

كما كشفت ياسمين صبري أنها تفكر في ارتداء الحجاب بيوم من الأيام لأنها مسلمة ومؤمنة، معربة عن انزعاجها من النساء اللاتي يظهرن مفاتنهن للفت أنظار الجمهور، أو لجذب الفرص.

وعلقت الفنانة في هذا الشأن: "أول عمل فني ليا كنت بمسك قميصي عشان أخفي مفاتني لأني عايزة أظهر كامرأة مش مجرد ملابس أو مفاتن ملفتة".

وأوضحت ياسمين صبري في تصريحاتها: "أناقة المرأة في احتشامها زي العائلات الملكية وطبعًا عندنا دا في العالم العربي، وأنا شخصية طبيعية وهادية وبيتوتية وبسيطة وانطوائية ولا أهتم بالأضواء وبكتفي بأصدقائي من قبل الشهرة خاصة لأني مش بثق بسهولة في الآخرين وبخاف أدخل ناس جديدة حياتي عشان ميكونش تقربهم مني بدافع المصلحة".