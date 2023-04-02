انت الان تتابع خبر اعتقال متهم بأعمال السحر وحيازة المخدرات في بابل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز سيطرة أمنية في مدخل المحافظة الشمالي، ألقت القبض على مخالف ضُبط بحوزته 118 حبة مخدرة، اضافة إلى عدد كبير من المواد المستخدمة في أعمال السحر والشعوذة وتجهيل المجتمع، كان قد أخفاها في أماكن متفرقة من عجلته الشخصية".وأضافت: "نم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله لينال جزاءه العادل".

إلى ذلك تمكنت مفارز أخرى، من "القبص على مخالف عثر بحوزته على 40 حبة مخدرة في شمال المحافظة، وجرى تسليمه إلى جهة الاختصاص "، بحسب البيان.