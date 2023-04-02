اخبار العالم / اخبار العراق

مطالباً الاسراع بدراستها.. المندلاوي يُحيل مسودة الموازنة الى اللجنة المالية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مطالباً الاسراع بدراستها.. المندلاوي يُحيل مسودة الموازنة الى اللجنة المالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس البرلمان، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب احال مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية".

ووجه المندلاوي، بحسب البيان، على "ضرورة الإسراع بدراستها ومناقشتها لإدراجها في جدول الأعمال في أقرب جلسة".

الى ذلك، أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني تسلم قانون الموازنة العامة لعام 2023.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا