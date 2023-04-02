انت الان تتابع خبر مطالباً الاسراع بدراستها.. المندلاوي يُحيل مسودة الموازنة الى اللجنة المالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس البرلمان، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب احال مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى اللجنة المالية النيابية".

ووجه المندلاوي، بحسب البيان، على "ضرورة الإسراع بدراستها ومناقشتها لإدراجها في جدول الأعمال في أقرب جلسة".