انت الان تتابع خبر "هجوم الربيع".. الكشف عن سيناريو أوكرانيا المضاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد محللون عسكريون بأن أوكرانيا ستعمل على تقسيم القوات الروسية إلى قسمين، في هجوم الربيع المرتقب، حسب ما نقلت شبكة سكاي نيوز.



وقال أوليه غدانوف، ضابط التحكم العملياتي السابق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية: تخطط القيادة العسكرية الأوكرانية إلى اختراق الممر البري بين روسيا وشبه جزيرة القرم والانتقال من زابوروجيا نحو ميليتوبول وبحر آزوف.

ومن شأن الاختراق أن "يقسم القوات الروسية إلى نصفين، بحيث يعزلها ويقطع خطوط الإمداد عن الوحدات الموجودة في الغرب، في اتجاه شبه جزيرة القرم". ومن المرتقب أن تتلقى أوكرانيا المساعدة من خلال تدفق الأسلحة الغربية القوية، بما في ذلك الدبابات الألمانية والبريطانية ومدافع الهاوتزر ومليون طلقة من الذخيرة.

وطلبت أوكرانيا من بولندا 100 مدرعة متعددة المهام من طراز "روسوماك"، تصنعها بترخيص من فنلندا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما أعلن رئيس الوزراء البولندي السبت.

وقال ماتيوش مورافيكي من موقع إنتاج هذه المركبات في جنوب بولندا "حضرت طلبية تسلمتها أمس (الجمعة) من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، لمئة روسوماك سيتم تصنيعها هنا".

"روسوماك" هي مدرعة متعددة المهام ذات ثماني عجلات، تصنع بموجب ترخيص من شركة «باتريا» الفنلندية. وقال جيمس نيكسي، مدير برنامج روسيا وأوراسيا في "تشاتام هاوس، وهي مؤسسة فكرية في لندن: "يمكن لعدد كبير من الدبابات أن يدق إسفينًا أعمق في القوات الروسية". لكن المخاطر كبيرة، حيث يتوقع الحلفاء الغربيون على الأرجح إحراز تقدم في ساحة المعركة مقابل معداتهم باهظة الثمن.

ويعتقد معهد دراسة الحرب أن أوكرانيا ستحتاج على الأرجح إلى شن سلسلة من الهجمات ذات الأهداف المزدوجة.

وقال مركز الأبحاث إنه إما "إقناع بوتين بقبول تسوية تفاوضية" أو "خلق حقائق عسكرية مواتية بما يكفي لأوكرانيا بحيث يمكن لكييف وحلفائها الغربيين تجميد الصراع بشكل فعال من تلقاء أنفسهم بغض النظر عن قرارات بوتين".