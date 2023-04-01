انت الان تتابع خبر في اول مباراة مع البايرن.. رقم تاريخي جديد لتوخيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويعد هذا اللقاء، هو الأول لتوماس توخيل، المدير الفني الجديد لبايرن، بعد أن تولى المسؤولية خلفًا لجوليان ناجلسمان.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد حقق توخيل رقمًا تاريخيًا، في مباراته الأولى مع بايرن ميونخ.



وأشارت الصحيفة، إلى أن توخيل هو أول مدرب يقود بايرن، ويسجل 3 أهداف في أول 23 دقيقة من أول مباراة له في قيادة الفريق البافاري.

ويعتبر دورتموند هو آخر فريق دربه توخيل، قبل تولي تدريب باريس سان جيرمان، ومن بعده تشيلسي.