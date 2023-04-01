انت الان تتابع خبر زلزال تركيا.. أنقرة تحدد موعد استكمال إزالة الأنقاض والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ولفت أقطاي بحسب وكالة "الأناضول"، إلى أن تركيا استنفرت إمكاناتها كافة عقب الزلزال، واستطاعت تجاوز ذروة الأزمة خلال الأسابيع الـ 3 التي تلت الكارثة.
وأفاد بأنهم انتقلوا الآن إلى "المرحلة الثانية" في مواجهة آثار الكارثة، والمتمثلة في إعادة إعمار وإحياء المناطق المتضررة من الزلزال.
وأضاف: "تمت إزالة قرابة 50 % من أنقاض الزلزال حتى الآن، فيما يهدفون لإزالة جميع الأنقاض بحلول عيد الفطر، باستثناء مدينة أنطاكية التي ستنهي إزالة الأنقاض بعد العيد بأسبوعين".
وأفاد بأنهم انتقلوا الآن إلى "المرحلة الثانية" في مواجهة آثار الكارثة، والمتمثلة في إعادة إعمار وإحياء المناطق المتضررة من الزلزال.
وأضاف: "تمت إزالة قرابة 50 % من أنقاض الزلزال حتى الآن، فيما يهدفون لإزالة جميع الأنقاض بحلول عيد الفطر، باستثناء مدينة أنطاكية التي ستنهي إزالة الأنقاض بعد العيد بأسبوعين".