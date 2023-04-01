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زلزال تركيا.. أنقرة تحدد موعد استكمال إزالة الأنقاض

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بغداد - ياسين صفوان - ولفت أقطاي بحسب وكالة "الأناضول"، إلى أن تركيا استنفرت إمكاناتها كافة عقب الزلزال، واستطاعت تجاوز ذروة الأزمة خلال الأسابيع الـ 3 التي تلت الكارثة.

وأفاد بأنهم انتقلوا الآن إلى "المرحلة الثانية" في مواجهة آثار الكارثة، والمتمثلة في إعادة إعمار وإحياء المناطق المتضررة من الزلزال.


وأضاف: "تمت إزالة قرابة 50 % من أنقاض الزلزال حتى الآن، فيما يهدفون لإزالة جميع الأنقاض بحلول عيد الفطر، باستثناء مدينة أنطاكية التي ستنهي إزالة الأنقاض بعد العيد بأسبوعين".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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