انت الان تتابع خبر زلزال تركيا.. أنقرة تحدد موعد استكمال إزالة الأنقاض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ولفت أقطاي بحسب وكالة "الأناضول"، إلى أن تركيا استنفرت إمكاناتها كافة عقب الزلزال، واستطاعت تجاوز ذروة الأزمة خلال الأسابيع الـ 3 التي تلت الكارثة.

وأفاد بأنهم انتقلوا الآن إلى "المرحلة الثانية" في مواجهة آثار الكارثة، والمتمثلة في إعادة إعمار وإحياء المناطق المتضررة من الزلزال.



وأضاف: "تمت إزالة قرابة 50 % من أنقاض الزلزال حتى الآن، فيما يهدفون لإزالة جميع الأنقاض بحلول عيد الفطر، باستثناء مدينة أنطاكية التي ستنهي إزالة الأنقاض بعد العيد بأسبوعين".