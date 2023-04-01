انت الان تتابع خبر جيسوس يجدد عقده مع نابولي لغاية 2025 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي الإيطالي في بيان له: "يعلن نابولي عن تجديد تعاقد خوان جيسوس حتى عام 2025 مع خيار التمديد حتى يونيو/حزيران 2027".

وأصبح المدافع البرازيلي أحد الأعمدة الرئيسية للفريق بالنسبة للمدرب لوتشيانو سباليتي الذي كل مرة يحتاج فيها لخدماته يجد استجابة قوية وثباتا كبيرا.



وشارك جيسوس خلال 11 مباراة مع نابولي هذا الموسم في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل هدفين إحداها في الدوري والآخر في الكأس.