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جيسوس يجدد عقده مع نابولي لغاية 2025

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بغداد - ياسين صفوان - وقال النادي الإيطالي في بيان له: "يعلن نابولي عن تجديد تعاقد خوان جيسوس حتى عام 2025 مع خيار التمديد حتى يونيو/حزيران 2027".

وأصبح المدافع البرازيلي أحد الأعمدة الرئيسية للفريق بالنسبة للمدرب لوتشيانو سباليتي الذي كل مرة يحتاج فيها لخدماته يجد استجابة قوية وثباتا كبيرا.


وشارك جيسوس خلال 11 مباراة مع نابولي هذا الموسم في جميع المسابقات، ونجح في تسجيل هدفين إحداها في الدوري والآخر في الكأس.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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