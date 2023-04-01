انت الان تتابع خبر الكشف عن سبب رفض فينيسيوس ارتداء قميص الاساطير في مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت تقارير قد أشارت إلى أن ريال مدريد ينوي مكافأة فينيسيوس بمنحه قميص الأساطير رقم (7) في الموسم الجديد، مع اقتراب رحيل البلجيكي إيدين هازارد.

وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية، فإن فينيسيوس قد رفض هذا المقترح، خاصة أن هذا القميص له رونقه، ويحمل صاحبه مسؤولية كبيرة جدا داخل الفريق، ومن الممكن أن يضع على اللاعب ضغطا كبيرا.



وأضافت: "فينيسيوس أبلغ النادي بالفعل، أن رغبته بعد حصوله على الرقمين 28 و20، هي ارتداء الرقم 11 الذي يحمله زميله ماركو أسينسيو حاليًا.

وينتهي تعاقد أسينسيو مع ريال مدريد، في ختام الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.