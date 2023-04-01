انت الان تتابع خبر فاغنر تعد سكان موسكو بجائزة كبيرة.. هذه خطوات الحصول عليها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودعت الشركة في بيان مشاركة الجميع في المسابقة التي تنظمها "ابتداءً من الأول من نيسان/ أبريل".

وأوضحت الشركة العسكرية أن على المشارك "التقاط صورة خلفيتها إحدى اللوحات الإعلانية لشركة فاغنر، المنتشرة في شوارع موسكو، ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به".



وتابعت: "الشخص الذي ستجمع صورته مع لوحة الإعلانات الخاصة بنا أكبر عدد من التفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي بحلول 7 أبريل سيحصل على جائزة كبيرة من شركة فاغنر".

وتأتي هذه المبادرة من فاغنر، في الوقت الذي أقر مالكها ومؤسسها يفغيني بريغوجين بوقوع أضرار بالغة في صفوف قواته في معارك باخموت التي دمرت قدرات الجيش الأوكراني، حسب كلامه.