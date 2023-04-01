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بتمويل من الغرب.. اوكرانيا تطلب 100 مدرعة "روسوماك" من بولندا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي، من موقع إنتاج هذه المركبات في جنوب بولندا: "أحضرت طلبية تسلمتها أمس من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، لمئة روسوماك سيتم تصنيعها هنا".

وأشار رئيس الحكومة البولندية، إلى أن "الطلبية سيتم تمويلها بأموال أوروبية ممنوحة لبولندا وبتمويل أمريكي حصلت عليه أوكرانيا، دون أن يحدد قيمة العقد".


"روسوماك" هي مدرعة متعددة المهام ذات ثماني عجلات، تصنع بموجب ترخيص من شركة "باتريا" الفنلندية.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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