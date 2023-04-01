انت الان تتابع خبر الدوري الانجليزي.. السيتي يكتسح ليفربول برباعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تقدم محمد صلاح لليفربول، قبل أن يتعادل جوليان ألفاريز للفريق صاحب الأرض حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني اكتسح سيتي ضيفه ليسجل 3 أهداف ممتالية عبر كيفين دي بروين وألكاي غوندوغان وجاك غريليش.



وقلص سيتي بذلك فارق النقاط مع آرسنال متصدر المسابقة إلى 5 نقاط فقط قبل أن يستضيف فريق ميكيل أرتيتا منافسه ليدز اليوم السبت على ملعب الإمارات.

وأصبح رصيد سيتي 64 نقطة مقابل 69 للمتصدر آرسنال، بينما بقى ليفربول في المركز السادس بـ42 نقطة.