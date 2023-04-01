انت الان تتابع خبر روسيا تعلن مقتل أكثر من 350 أوكرانياً وإسقاط مقاتلة ومسيرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، أنه "في محور كوبيانسك، بلغ عدد الخسائر في صفوف القوات الاوكرانية ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا وتم تدمير مدفع هاوتزر D-30، فيما قتل نحو 100 جندي أوكراني وتم تدمير مدفع هاوتزر من طراز D-30 في محور كراسني-ليمانسك".في محور دونيتسك، أشار البيان إلى "مقتل ما يصل إلى 110 من العسكريين الأوكرانيين، وتم تدمير مركبة قتالية MLRS "غراد"، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع Akatsia و Gvozdika. بينما بلغت خسائر القوات الأوكرانية 50 جنديا وتم تدمير مدفع هاوتزر D-20 وغيره من الآليات والعتاد العسكري الأوكراني في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه".

وأضاف: "قتلت القوات المسلحة الروسية ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا في محور خيرسون، ودمرت مدفع هاوتزر D-30 وغيره. وأسقطت القوات الجوية مقاتلة ميغ 29 ومروحية من طراز Mi-8 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ولفتت الوزارة إلى "تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 127 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة خاركوف. بالإضافة إلى اعتراض أنظمة الدفاع الجوي الروسية 9 قذائف MLRS ودمرت 5 مسيرات أوكرانية".

