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النجف تحدد آلية عمل المولدات الأهلية خلال نيسان الحالي

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمحافظة ورد لـ الخليج 365، أن "اللجنة المشكلة بأمر محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي والمكلفة بتحديد سعر الامبير، قررت ان تكون آلية العمل لشهر نيسان الحالي، كالتالي:

1-يكون التشغيل من الساعة 12 ظهرا الى الساعة 12 منتصف الليل و مع تشغيل ساعة واحدة (٣-٤) أثناء السحور خلال شهر رمضان المبارك وبالتناوب مع التيار الوطني.


2-يكون سعر الامبير 4000 دينار للمولدات المسجلة رسميا لدى الدائرة .

3 - يكون سعر الامبير 5000 دينار للمولدات غير المسجلة (التي لا تستلم حصة وقود من الدائرة) و مولدات مناطق الترشيد.

4- كل اربع ساعات تشغيل متواصل ساعة واحدة استراحة.

5- حصة الوقود 5 لتر/كي في".

وأهاب البيان، بأصحاب المولدات "الالتزام بآلية التشغيل والتسعيرة تجنباً للعقوبات و رفع المولدة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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