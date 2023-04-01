انت الان تتابع خبر عملية تفتيش تسفر عن ضبط أسلحة ثقيلة في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقيادة ورد لـ الخليج 365، أن "الفوج الرابع/ اللواء الاول/ فرقة الرد السريع في وزارة الداخلية وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، نفذ عملية تفتيش في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى".

وأشار البيان إلى "العثور على كدس عتاد للاسلحة الثقيلة المختلفة قرب معمل الالبان وهي كالأتي: (قنابر هاون عددها ١٢، قنبلة دبابة عددها ١٠، مواد متفجرة، الغام عددها ٢، مصائد مغفلين، عبوات صاروخية عددها ٤، بطل كلور، صاعق هاون عددها ٤٠، قنابر غاز عددها ٢، زعانف هاون عددها ٢٠، وصاروخ صنع محلي واحد)".



وأكدت القيادة "تسليم المواد اصولياً الى الجهات المختصة".