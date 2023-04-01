انت الان تتابع خبر القبض على 5 مسافرين بحوزتهم مواد مخدرة في منفذ زرباطية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة ، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز مركز شرطة كمرك زرباطية التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الثالثة تمكنت من ضبط مسافرين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة نوع (كرستال، وميتادون)".

وأضافت، أن "مفازر مركزي كمركي الشلامجة والشيب التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط ثلاثة مسافرين بحوزتهم حبوب ومواد مخدرة نوع (ميتادون، وترياك)".



وأشارت إلى، "إحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى القضاء".