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انقاذ شخصين محتجزين داخل عجلة مُحطمة في البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فرقنا تمكنت من انقاذ محتجزين داخل عجلة محطمة بعد اصطدامها بعامود كهرباء بحي المهندسين في محافظة البصرة".

وأضافت: "حيث اضطرت فرقنا الى استخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لقص حطام العجلة وإخراج الضحايا وتأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج ألازم".


وأشار البيان الى، أن "سبب الحادث كان نتيجة السرعة وقلة الانتباه".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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