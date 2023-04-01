انت الان تتابع خبر السوداني: نعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي.. نحاول الاستغناء عن الاستيراد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تغريدة له تابعتها الخليج 365: "لقد وضعنا في أعلى سلم أولويات الحكومة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي القائمة من خلال دعم واستكمال الوحدات الإنتاجية التكميلية قيد الإنشاء وتشجيع الاستثمار في قطاع التكرير لإنشاء المصافي الحديثة ذات المواصفات الفنية المتطورة، وصولاً الى الاستغناء عن الاستيراد والتحول الى مرحلة التصدير لتحقيق أعلى قيمة مضافة للبرميل المصدر".