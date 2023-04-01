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11 قتيلا على الأقل جراء تدافع خلال توزيع تبرعات في باكستان

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بغداد - ياسين صفوان - وصرح فداء جنواري المسؤول في شرطة بالديا تاون في غرب كراتشي، بأن التدافع حدث عندما توافدت نساء محتاجات مع أطفالهن إلى مصنع في الحي يقوم بتوزيع تبرعات غذائية. وأضاف: "سادت حالة من الذعر وبدأ الناس يركضون".

وقالت فاطمة نور (22 عاما) التي لقيت شقيقتها مصرعها في التدافع: "عندما فتح الباب الرئيسي اندفع الجميع إلى الداخل".

وذكر مسؤول في الإدارة المحلية أن بين 600 و700 شخص كانوا متجمعين في المجمع الصناعي الصغير.

وصرح المتحدث محمد فروخ بأن جثث 6 نساء و3 أطفال نقلت إلى المستشفى الحكومي الشهيد العباسي.

وأوضح مسؤول في جمعية "ريسكيو" لعمليات الإغاثة، أنه تم نقل جثتين أخريين إلى مستشفى آخر.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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