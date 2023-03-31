انت الان تتابع خبر تقييد جديد لطالبان بحق نساء افغانستان.. اغلاق اذاعة "صوت المرأة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مولوي معاذ الدين أحمدي، رئيس الإعلام والثقافة في حركة طالبان في بدخشان، إن "إغلاق إذاعة "صوت المرأة" جاء بسبب بث الموسيقى عدة مرات خلال شهر رمضان".

لكن رئيس الإعلام والثقافة في حركة طالبان في ولاية بدخشان قال إن "هذه المحطة الإذاعية مغلقة مؤقتًا وإذا ضمن مسؤولو الإذاعة عدم تشغيل الموسيقى بعد الآن، فسيُسمح لهم باستئناف بثهم".



وحالياً، توجد اثنتا عشرة محطة إذاعية محلية أخرى تعمل في ولاية بدخشان، وبعد أن استعادت طالبان السيطرة على أفغانستان في أغسطس 2021، زادت قيود الحكومة على وسائل الإعلام والصحفيين.

ولم تحظر طالبان الموسيقى من البرامج الإذاعية فحسب، بل حظرت في بعض المقاطعات أيضًا الموظفات من العمل في وسائل الإعلام.