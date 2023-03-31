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الإطاحة بمتهمين بالإرهاب وضبط أسلحة واعتدة في ميسان

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقيادة ورد لـ الخليج 365، أن "قوة من الفوج الثاني والثالث من اللواء السابع والتسعين التابع لقيادة العمليات تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين وفق احكام المادة 4/إرهاب فضلاً عن مصادرة كميات من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة في واجبات منفصلة بقضاء القلعة والمجر".

وأشار البيان، إلى "تسليم المتهمين والمضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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