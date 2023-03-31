انت الان تتابع خبر فض نزاع عشائري واعتقال 11 متهما في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه 'لغرض السيطرة على النزاعات العشائرية وحلها بالطرق السلمية ومنع الظواهر المسلحة في المجتمع، اشترك الفوج الثاني التابع للواء الثاني فرقة الرد السريع بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة والفوج التكتيكي التابعة الى قيادة شرطة محافظة الديوانية بواجب حل نزاع عشائري في قضاء الشنافية في محافظة الديوانية اذ تم السيطرة على النزاع واعتقال (11) متهماً وضبط عدد من الاسلحة الخفيفة المختلفة وكمية من العتاد المختلف الاحجام".

واضاف البيان، انه "تم تسليم المعتقلين مع المضبوطات الى الجهات المختصة اصولياً".

