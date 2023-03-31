انت الان تتابع خبر طقس العراق.. ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة ابتداء من الاحد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً ويتحول تدريجياً الى صحو، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى وستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الشمالية والجنوبية من البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً يكون غائما، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وبين أن "طقس يوم الاثنين سيكون الطقس فيه صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع اقسام البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في عموم البلاد".