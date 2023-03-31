انت الان تتابع خبر افغانستان.. هجوم على مدرسة يخلف قتلى وجرحى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم مديرية أمن جوزجان، عبدالستار حليمي، أن مجهولاً شن هجوما بقنبلة يدوية على مدرسة في منطقة قوش تبه؛ ما أسفر عن مقتل طالبين وإصابة 4 آخرين.

ونقلت وكالة الأناضول التركية عن شهود عيان، أن الهجوم استهدف مدرسة ابتدائية للبنات.



وذكر ناشطون محليون على تويتر أن الهجوم وقع، أمس الخميس، وراحت ضحيته طالبتان تبلغان من العمر 10 و12 عاما، وأن عدد المصابين بلغ 9 أشخاص.