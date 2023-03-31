انت الان تتابع خبر المرور تعلن قرب المباشرة بالعقد المروري الإلكتروني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بناء على توجيهات مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، حضر مدير مديرية مرور محافظة ديالى الدورة المقامة في مقر المديرية لأصحاب المكاتب المخولة قانوناً في تنظيم العقود المرورية والتي مدتها الزمنية ثلاثة أيام، وذلك لتنظيم العقود المرورية بشكل إلكتروني".واضاف أنه و"حسب توجيهات مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي أدناه:

١) فتح حساب أو تحديد ترخيص إلكتروني لمكاتب العقود الإلكتروني.

٢) أرشفة جميع المعلومات الخاصة بأصحاب العقود المرورية.

٣) التعهد بعدم تجديد الترخيص للمكاتب الا بعد إكمال كافة الإجراءات المطلوبة .

٤) المصادقة على العقد الإلكتروني من قبل مكاتب تنظيم العقود .

٥) لا يمكن المصادقة على العقد بدون حضور الطرفين، البائع والمشتري .

٦) في حال تجاوز العقد مدة الثلاثين يوماً يتم إرسال صاحب العقد إلى الشخص المخول لترحيل الغرامة على العقد المبرم ودفع الغرامة.

وتابع أن" المصادقة على العقد المروري ،وغيرها من أمور تتعلق بالمعدات والأجهزة الواجب توفيرها للمباشرة بالعمل حيث سيتم قريباً المباشرة بالعمل في تنظيم العقد الكترونياً لتبسيط الإجراءات على المواطنين".

