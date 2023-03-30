انت الان تتابع خبر مستشار السوداني يعلق على التواصل مع قيادات وشخصيات سياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال هشام الركابي في تغريدة على "تويتر"، "تواصل رئيس الوزراء مع قيادات وشخصيات سياسية تدل على حرص الحكومة لتحقيق الوئام السياسي مع جميع القوى السياسية، واجراء المزيد من التفاهمات، بما ينعكس على مستوى الأداء العام، في تقديم الخدمات للمواطنين".وكان رئيس مجلس الوزراء، بحث اليوم الخميس، مع نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق رافع العيساوي عددا من الملفات والقضايا على المستوى الوطني.