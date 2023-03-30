انت الان تتابع خبر ضبط صالة قمار تمارس بها عمليات غسيل اموال في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من خلالها مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع وبالتنسيق مع جهاز المخابرات ومفرزة من الامن الوطني والامن السياحي من ضبط احدى صالات القمار داخل احد الفنادق بمنطقة الكرادة ببغداد حيث تعتبر هذه الصالة من المحطات الرئيسية لغسيل الاموال، وألقت القبض بداخل الصالة على (٢٩) مخالفًا لشروط الاقامة من جنسيات اجنبية".واشارت الى انه "تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وتسليمهم الى الجهات المختصة".

واضافت :"وفي سياق منفصل ومن خلال المتابعة الميدانية الدقيقة لملف تزوير العملة حيث القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٥٢) تزوير العملة في منطقة البتاوين وسط بغداد"، موضحة انه"تم القبض بالتعاون مع الفرقة الاولى شرطة اتحادية".