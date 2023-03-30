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اعتقال عدد من المتهمين وضبط كميات من الأسلحة في نزاع عشائري بالديوانية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال إعلام شرطة الديوانية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اللواء عبطان محمد مطلك الشبلي أكد أن قوة مشتركة من سوات والفوج التكتيكي والرد السريع وقسم شرطة الحمزة ومركز شرطة الشنافية قد تمكنت من اعتقال ٨ أشخاص على خلفية نزاع عشائري وتبادل اطلاق النار في قضاء الشنافية بسبب حادث قتل قديم ".

مشيرا إلى: "ضبط كمية من الأسلحة من أطراف النزاع العشائري وذلك عن طريق الجهود الأمنية الكبيرة التي بذلها ابطال القوات الأمنية"، مؤكدا على "نشر المفارز في المناطق المحيطة بمكان الحادث فضلا عن عمليات الدهم والتفتيش بهدف بسط الأمن والسيطرة على منطقة النزاع دون وقوع ضحايا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الملقى القبض عليهم من أجل عرضهم على القضاء وتقرير مصيرهم".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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