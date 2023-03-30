انت الان تتابع خبر التقاعد الوطنية تُعلن عن البدء بصرف الراتب التقاعدي لشهر نيسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال إعلام هيأة التقاعد الوطنية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم البدء بصرف الراتب التقاعدي للمدنيين والعسكريين لشهر نيسان 2023 ، بناءاً على توجيهات رئاسة الهيأة بصرف الراتب التقاعدي في موعده المحدد ".واضاف: "لوقوع اليوم الأول من نيسان عطلة نهاية الأسبوع تم البدء بصرف الراتب التقاعدي هذا اليوم و بشكل تدريجي وستصل رسائل نصية لمتقاعدينا الكرام".